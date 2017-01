Štirje Realovi nogometaši v Uefini ekipi leta

Nyon, 5. januarja - Evropska nogometna zveza (Uefa), ki sta jo danes v Nyonu prvič uradno obiskala predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović in generalni sekretar Aleš Zavrl, je objavila najboljšo enajsterico leta 2016 po njenem izboru. V glasovanju na njeni uradni spletni strani so zbrali 7,2 milijona glasov, največ so jih dobili Realovi nogometaši.