Tokić pridobil šest mest, Jorgić se približuje Top 100

Ljubljana, 5. januarja - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Bojan Tokić se je na najnovejši kakovostni lestvici Mednarodne namiznoteniške zveze povzpel za šest mest in je zdaj 43. igralec sveta. Najboljši stoterici se hitro približuje tudi Darko Jorgić, ki je trenutno na 133. mestu, med igralci do 21 let pa je na 20. mestu.