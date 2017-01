Alta: Leto 2017 v znamenju energetike in financ

Ljubljana, 5. januarja - Skupina Alta za letošnje leto v primeru zvišanja inflacije in vrnitve optimizma na trg pričakuje nadaljevanje rasti delniških indeksov, pri čemer med posameznimi panogami izpostavlja predvsem energetiko in finance. Vlagateljem v prvi polovici leta priporočajo predvsem razvite trge, med trgi v razvoju pa so najbolj optimistični glede Rusije.