ZDA prvi finalist Hopmanovega pokala

Perth, 5. januarja - Teniški turnir mešanih ekip v Perthu oziroma Hopmanov pokal ima prvega finalista. To je ekipa ZDA, ki je v skupini B dobile vse tri dvoboje, danes je z 2:1 izločila branilko naslova Avstralijo. Američana Jack Sock in Coco Vandeweghe bosta v finalu igrala proti zmagovalcu skupine A. Ta bo znan v petek po dvoboju Francije in Švice.