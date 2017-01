Za gojenje in prodajo konoplje kazni treh let in več zapora

Kranj, 5. januarja - Kranjsko okrožno sodišče je četverico obtoženih spoznalo za krive neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Za gojenje in prodajo konoplje ter hašiševega olja je sodnica dvema izrekla tri leta in pol oziroma tri leta zaporne kazni. Obsojeni so opozorili na nesorazmerno visoke kazni, tožilka pa je ocenila, da so te še prenizke.