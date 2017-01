Jata delfinov popihala iz zabaviščnega parka

Tokio, 5. januarja - Jata delfinov je pobegnila iz zabaviščnega vodnega parka v japonskem mestu Taiji, ki je znano po vsakoletnih spornih lovih na te sesalce. Uslužbenci parka so odkrili, da so bile mreže, ki so bazene ločevale od odprtega morja prerezane, kar je živalim omogočilo pobeg. Ostale pa so blizu ograde in trojica se jih je prostovoljno vanjo že vrnila.