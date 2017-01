Hrvat skozi Materijo drvel s 130 kilometri na uro

Kozina, 5. januarja - Policisti so danes pri meritvah hitrosti med Podgradom in Kozino izmerili hitrost voznika osebnega avtomobila, ki je kljub omejitvi hitrosti na 50 kilometrov na uro v naselju Obrov vozil s hitrostjo 77 kilometrov na uro. Preden so 40-letnega Hrvata uspeli ustaviti, so mu skozi naselje Materija izmerili povprečno hitrost 129,38 kilometra na uro.