Madrid, 5. januarja - Pri španskem nogometnem prvoligašu Osasuni so danes po manj kot dveh mesecih odpustili trenerja Joaquina Caparrosa, moštvo pa bo do konca sezone začasno vodil športni direktor, Srb Petar Vasilijević, so sporočili iz kluba. Ekipa iz Pamplone je trenutno na zadnjem mestu prvenstvene lestvice primere divison, na 16 tekmah je zbrala sedem točk.