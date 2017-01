Katoličani in evangeličani danes zaznamujejo praznik svetih treh kraljev

Ljubljana, 6. januarja - Katoličani in evangeličani danes zaznamujejo praznik Gospodovega razglašenja, ki se imenuje tudi praznik svetih treh kraljev in je povezan z božičem. V teh dneh sicer domove obiskujejo koledniki, ki jih bodo danes ločeno sprejeli tudi predsednik republike Borut Pahor, predsednik vlade Miro Cerar in predsednik DZ Milan Brglez.