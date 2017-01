Jutranja prometna nesreča pri Lahovčah ima znake kaznivega dejanja

Brnik, 5. januarja - Prometna nesreča, ki se je danes okoli 7.40 zgodila pri Lahovčah in v kateri je umrla 56-letna voznica osebnega avtomobila, ima znake kaznivega dejanja, so sporočili s kranjske policijske uprave. 50-letni voznik kombija je vozil iz smeri Komende proti Kranju, ko je prišlo do silovitega trčenja v voznico, ki je vozila v nasprotno smer.