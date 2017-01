V Veliki Britaniji lani prodano rekordno število avtomobilov

London, 5. januarja - V Veliki Britaniji je bilo lani prodanih skoraj 2,7 milijona novih avtomobilov, kar je 2,3 odstotka več kot leta 2015 in hkrati največ doslej. V združenju britanskih proizvajalcev in prodajalcev vozil SMMT rekordni izkupiček pripisujejo novim in ugodnim modelom vozil, hkrati pa napovedujejo, da se bo rast prodaje v luči brexita letos upočasnila.