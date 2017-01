Nevladne organizacije vlado pozivajo k zavrnitvi novele zakona o tujcih

Ljubljana, 5. januarja - Nevladne in humanitarne organizacije, ki delujejo na področju zaščite beguncev ter človekovih pravic, vlado pozivajo, naj ne sprejme predloga novele zakona o tujcih. Kot opozarjajo, bi s predlogom beguncem in prosilcem za azil zanikali pravico do zaščite, kar predstavlja kršitev mednarodnega prava in slovenske ustave.