Na Hrvaškem lani več prodanih novih avtomobilov

Zagreb, 7. januarja - Na Hrvaškem so lani prodali nekaj več kot 44.100 novih avtomobilov, kar je skoraj za četrtino več kot v letu 2015. Lani so prodali največ Volkswagnovih vozil, sledijo znamke Opel, Renault, Škoda in Ford. V letu 2016 so na Hrvaškem našli kupce tudi za 49 luksuznih japonskih avtomobilov znamke Infiniti, pa tudi za 45 prestižnih porschejev.