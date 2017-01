Neznanec v Mariboru iz hiše odnesel za 30.000 evrov zlata

Maribor, 5. januarja - Mariborski policisti so prejeli prijavo, da je neznani storilec med 15. novembrom in 6. decembrom lani na za zdaj še neugotovljen način vstopil v stanovanjsko hišo v Mariboru in iz nje odtujil večjo količino zlatega nakita, zlatnike in zlato moško uro. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, materialna škoda znaša okoli 30.000 evrov.