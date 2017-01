Tina Maze zadnja dobitnica slovenske medalje na SP v alpskem smučanju

Maribor, 7. januarja - Na SP v alpskem smučanju v ameriškem Vailu in Beaver Creeku je leta 2015 Tina Maze osvojila zlato v smuku in kombinaciji ter srebro v superveleslalomu, kar so bile zadnje slovenske medalje. Prvi slovenski odličji sta v Schladmingu leta 1982 prispevala Bojan Križaj z drugim mestom v slalomu in Boris Strel s tretjim v veleslalomu.