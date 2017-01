Tina Maze po osemnajstletni karieri beli karavani pomahala v slovo

Ljubljana, 7. januarja - Za Tino Maze je bleščeča tekmovalna pot, polna preseženih mejnikov, osvojenih zmag in rekordov in je ne le najuspešnejša alpska smučarka in športnica v zgodovini Slovenije, ampak najuspešnejša športnica nasploh. Poslovila se je na Zlati lisici v Mariboru, kjer je prvič nastopila v svetovnem pokalu in kjer je osvojila prve stopničke v karieri.