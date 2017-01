Mladina: Nepredstavljivo težko (6.1.)

Ljubljana, 6. januarja - V začetku decembra lani je izjemni Stephen Hawking v Guardianu objavil besedilo "Živimo v najbolj nevarnih časih za ta planet", v katerem kot temeljni problem, nevarnost, ki grozi, da uniči planet, izpostavi neenakost. Brexit in Trump sta pač posledica neenakosti, tisti, ki morajo to nujno dojeti, pa so elite, v Mladini piše Grega Repovž.