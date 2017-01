Flisar ostal brez tekme v Megevu, v Watlesu dvojni program

Chamonix, 5. januarja - Prireditelji svetovnega pokala v smučarskem krosu za moške in ženske, ki bi moral biti 22. januarja v francoskem smučarskem središču Megeve v Savojskih Alpah, so danes preizkušnje odpovedali zaradi pomanjkanja snega. Namesto Megeva bo tekme svetovnega pokala 14. januarja gostil italijanski Watles, so sporočili iz Mednarodne smučarske zveze Fis.