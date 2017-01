Umrl Milt Schmidt, legenda kosmatincev

Boston, 5. januarja - Kanadčan Milt Schmidt, legenda severnoameriške hokejske lige NHL, je umrl v 99. letu starosti, so sporočili iz njegove matične ekipe Boston Bruins. Schmidt je z Bostonom kot igralec v severnoameriški ligi NHL v letih 1939 in 1941 osvojil Stanleyjev pokal, pozneje pa še kot trener kosmatincev v letih 1970 in 1972.