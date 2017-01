Pozitivni obeti zasenčeni s političnimi nestabilnostmi in populizmom

Ljubljana, 5. januarja - Gospodarske razmere so se v zadnjih letih znatno izboljšale, a se zaradi krepitve populizma močno povečuje politična negotovost. Kot najočitnejša primera se ponujata brexit in izvolitev Donalda Trumpa za ameriškega predsednika in na Inštitutu za strateške rešitve menijo, da morajo podjetja vzpostaviti ustrezne varovalke pred populizmom.