Po podatkih nepremičninskega portala v Piranu naprodaj trikrat več stanovanj kot v Kopru

Piran/Izola/Koper, 7. januarja - V piranski občini se trenutno prodaja skoraj trikrat več stanovanj kot v Kopru, kar nakazuje na trend preseljevanja iz Pirana v sosednji Izolo in zlasti Koper, ugotavlja nepremičninski portal ABC Novice. Za piransko občino so migracije v okviru obalnega somestja običajne in ne naznanjajo kakšnega trenda.