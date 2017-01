Nafta nekoliko cenejša

Singapur, 5. januarja - Cene nafte so šle v današnjem trgovanju malenkost navzdol. Po turbulentnem začetku leta, ko je na naftnem trgu prihajalo do precejšnjega nihanja cen, so se zdaj razmere nekoliko umirile. V središču zanimanja pa ostaja vprašanje, ali bo prišlo do napovedanega krčenja proizvodnje črnega zlata ali ne.