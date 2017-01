Na sejmu CES na ogled najbolj vroče tehnološke novosti

Las Vegas, 5. januarja - V ameriškem Las Vegasu se bo danes uradno začela letošnja izvedba mednarodnega sejma potrošniške elektronike CES. Do nedelje naj bi ta dogodek s 50-letno tradicijo in z več kot 3800 razstavljalci pritegnil najmanj 165.000 obiskovalcev, ki se bodo lahko seznanili z najnovejšimi tehnološkimi napravami in trendi.