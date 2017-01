Vročica z Dragićem do zmage po šestih zaporednih porazih

Sacramento, 5. januarja - Košarkarji Miami Heat so v severnoameriški ligi NBA gostovali pri Sacramento Kings in zmagali s 107:102. Slovenski zvezdnik vročice Goran Dragić je v 30 minutah k zmagi prispeval 19 točk, skok in sedem podaj. Prvi strelec Miamija je bil sicer Tyler Johnson s 23 točkami.