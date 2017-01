New York, 5. januarja - Moštvo severnoameriške košarkarske lige NBA Miami Heat je v noči na četrtek gostovalo pri Sacramento Kings in zmagalo s 107:102. Slovenec Goran Dragić je za Heat odigral 30 minut in dosegel 19 točk, sedem podaj in skok. Ekipa New York Knicks je doma izgubila proti Milwaukee Bucks s 104:105, Slovenec Saša Vujačić ni dobil priložnosti za igro.