Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (4. 1.)

Ljubljana, 4. januarja - Tuje tiskovne agencije so poročale, da bo slovenska vlada v četrtek obravnavala novelo zakona o tujcih, da so v Sloveniji na Pragerskem potrdili primer aviarne influence oz. ptičje gripe in da je slovenski premier Miro Cerar izrazil upanje, da bo razsodbo arbitražnega sodišča o vprašanju meje s Hrvaško spoštovala tudi Hrvaška.