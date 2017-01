Delo: Lekcija, ki je nismo vzeli (5. 1.)

Ljubljana, 4. januarja - Slovenci in drugi Evropejci imamo sicer v kolektivni spomin in DNK zapisano, da je inflacija nekaj slabega, uničujočega. A po letih deflacije, zategovanja pasu in zapiranja denarnic je zdaj spodbuden podatek, da je letna rast cen v državah z evrom najvišja v zadnjih treh letih, v Delu piše Miha Jenko.