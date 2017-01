Finance: Država naj se uči od najbogatejših (5. 1.)

Ljubljana, 4. januarja - Če govorice o prodaji podjetja Outfit7 držijo in če drži višina kupnine, ki naj bi jo s prodajo iztržili lastniki, je to ena izmed največjih in najlepših zgodb v zgodovini Slovenije. Kaj je lepšega kot to, da tako rekoč iz garažnega podjetja v sedmih letih nastane milijardo evrov vredna globalna zgodba, v Financah piše Jurij Šimac.