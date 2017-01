Primorske novice: Več stroškov kot rib (5. 1.)

Koper, 4. januarja - Plačaj privez, plačaj odvoz odpadkov s pomola in iz ribarnice, plačaj najem stojnice v ribarnici in plačaj rezervirano parkirno mesto za delovno vozilo na gramozu za tržnico. To je finančni vrtinec, v katerega so država in nekatere občine pahnile slovenske ribiče, ki še vztrajajo v tej deficitarni panogi, v Primorskih novicah piše Nataša Hlaj.