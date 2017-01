Na Pragerskem potrjen primer ptičje gripe

Ljubljana, 4. januarja - Na Pragerskem so potrdili primer aviarne influence oz. ptičje gripe, so sporočili iz državne uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. O nevarnosti te bolezni so sicer veterinarji in pristojne službe opozarjali že pred tedni, ko so tudi zagotovili, da smo v Sloveniji na izbruh pripravljeni.