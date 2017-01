Ljubljanska borza: SBI TOP pridobil odstotek

Ljubljana, 4. januarja - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je današnje trgovanje sklenil pri 715,33 točke, kar je 7,37 točke oz. 1,04 odstotka nad izhodiščem. V prvi kotaciji so delnice Luke Koper in Telekoma Slovenije pridobile nekaj manj kot tri odstotke, medtem ko so delnice Intereurope izgubile 1,68 odstotka.