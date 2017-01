Letošnji Berlinale bo odprl film Django

Berlin, 4. januarja - Mednarodni filmski festival v Berlinu bo prihodnji mesec odprla premiera biografskega filma o velikanu jazza Djangu Reinhardtu. Film o francoskem jazzovskem kitaristu in skladatelju romskih korenin je režijski prvenec Etienna Comarja. Osredotoča se na glasbenika in njegovo družino v času nacizma. Berlinale bo potekal od 9. do 19. februarja.