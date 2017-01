Evropska komisija obžaluje odstop britanskega veleposlanika

Bruselj, 4. januarja - Po odstopu britanskega veleposlanika pri EU Ivana Rogersa, so danes iz Evropske komisije sporočili, da obžalujejo izgubo profesionalnega in pametnega diplomata, čeprav ni bil vedno lahek sogovornik. Dodali so, da je vedno zvesto branil interese svoje vlade, poroča nemška tiskovna agencija dpa.