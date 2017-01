Na Hrvaškem rdeči alarm zaradi hladnega vala

Zagreb, 4. januarja - Hrvaški hidrometeorološki zavod (DHMZ) je za območje severozahodne Istre, Kvarnerja, Velebitskega kanala in severne Dalmacije razglasil rdeči alarm zaradi hladnega vala, ki bo predvidoma v četrtek zajel Hrvaško. V zahodni Istri in Dalmaciji pričakujejo močno burjo, v notranjosti države pa temperature do -20 stopinj Celzija.