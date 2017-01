Ljubljana, 4. januarja - Na Policijski upravi Ljubljana so za STA potrdili, da so v državnem zboru okoli 12. ure prejeli pošiljko z belim prahom. Policisti in gasilci v DZ izvajajo vse aktivnosti, ki so ob takšnih dogodkih predvidene, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Kot so naknadno pojasnili za STA, je ena oseba v izolaciji.