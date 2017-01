Zlata lisica - od slovenskih vrhuncev do vremenskih nevšečnosti

piše Gregor Mlakar

Maribor, 6. januarja - Zlata lisica letos šteje 53 let, saj so zagnani pohorski smučarji prvo izpeljali leta 1964. Dokaz, da pomanjkanje snega in podobne vremenske težave niso od včeraj, je dejstvo, da so se tudi takrat morali odpovedati veleslalomu in so zato izvedli dva slaloma. Kot prva lisička se je z dvema zmagama v zgodovino vpisala Francozinja Marielle Goitchell.