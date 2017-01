Zuckerberg bo letos obiskal vse ameriške zvezne države

Palo Alto, 4. januarja - Ustanovitelj družbenega omrežja Facebook Mark Zuckerberg si je za cilj za leto 2017 zadal bolje spoznati lastno državo in svoje sodržavljane. Do konca leta namerava obiskati vse ameriške zvezne države in se tam srečati z ljudmi. V številnih je že bil, kar pomeni, da mu jih je za letos ostalo okoli 30, je na Facebooku zapisal Zuckerberg.