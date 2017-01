Mineva četrt stoletja od mednarodnega priznanja Slovenije

pripravila Sergeja Kotnik Zavrl

Ljubljana, 12. januarja - Petnajstega januarja bo minilo 25 let, od kar je takratna Evropska skupnost, predhodnica današnje EU, priznala Slovenijo. To je bila prelomnica pri vključevanju države v mednarodno skupnost, sledila so priznanja še drugih držav in že maja istega leta je bila Slovenija sprejeta v ZN.