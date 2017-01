Delnice Krke dvigujejo indeks SBI TOP

Ljubljana, 4. januarja - Indeks SBI TOP raste v začetku današnjega trgovanja. Uvodoma je indeks pridobil 0,15 odstotka, navzgor pa ga potiskajo predvsem delnice Krke, ki so se podražile za 1,88 odstotka. Med delnicami prve kotacije so uvodoma največ izgubile delnice Intereurope, ki so zdrsnile za 3,19 odstotka.