Ljubljana, 4. januarja - V požaru, ki je okoli 6. ure zajel stanovanje na Cankarjevi ulici v Sežani, je umrla ena oseba. Gasilci so požar pogasili, iz stanovanja pa so odnesli nezavestno osebo in jo neuspešno oživljali, je zapisano na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.