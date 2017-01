Slovenski in avstrijski raziskovalci skupaj raziskujejo hrano iz pradavnine

Maribor, 8. januarja - Raziskovalci iz slovenske in avstrijske Štajerske s skupnimi močmi raziskujejo prvobitne rastlinske in živalske vrste ter njihovo uporabo v prehrani na obeh straneh meje, da bi tako spodbudili kmetovalce k njihovi ponovni vpeljavi v regionalno kmetijstvo in kulinariko. Nenazadnje lahko to tudi obogati turistično ponudbo teh krajev.