Mariborski mestni svetniki morda vendarle o podražitvi komunale

Maribor, 5. januarja - Mariborski mestni svetniki bodo danes nadaljevali decembra začeto redno sejo, ki so jo prekinili tik pred začetkom razprave o ceni omrežnine za kanalizacijo in dvigu cen odvajanja odpadnih komunalnih voda. To bo občanom prineslo občutno višje mesečne položnice, a je po navedbah mestne uprave nujno za ustrezno vzdrževanje kanalizacijskega sistema.