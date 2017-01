Neznanci oskrunili kapelico na Šmarni gori

Ljubljana, 3. januarja - Na Policijski upravi Ljubljana so dobili prijavo, da so neznanci z napisi Allahu Akhbar in Sharia oskrunili kapelico na Šmarni gori. Kot so povedali za STA, zadevo še preiskujejo. Dejanje je že obsodila Islamska skupnost v Sloveniji. Da gre za dejanje, usmerjeno proti sožitju med verskimi skupnostmi, so ocenili v Slovenski škofovski konferenci.