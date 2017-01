Vreme: Sprva še jasno, proti jutru se bo pričelo oblačiti

Ljubljana, 1. januarja - Ponoči bo sprva še precej jasno, proti jutru pa se bo v jugozahodni in južni Sloveniji pričelo oblačiti. Po nekaterih nižinah severne in vzhodne Slovenije bo zjutraj nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do -8, ob obali malo nad 0 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.