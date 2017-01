Gostitelji in branilci naslova v Perthu izgubili

Perth, 1. januarja - Avstralski gostitelji in branilci naslova Hopmanovega pokala, neuradnega svetovnega prvenstva mešanih teniških ekip, so v Perthu izgubili svoj prvi dvoboj v predtekmovalni skupini B; Španija je zmagala z 2:1. Reprezentanca ZDA je v prvi tekmi skupine in tekmovanja premagala Češko s 3:0.