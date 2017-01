Vstop v novo leto zaznamovala praznovanja, žal tudi terorizem in nesreče

pripravil Matej Luzar

New York/Berlin/Pariz/Istanbul, 1. januarja - Vstop v novo leto so v številnih državah zaznamovale prireditve na prostem, ki se jih je kljub povečanim varnostnim tveganjem udeležilo na milijone ljudi. Marsikje so svetovne znamenitosti osvetlili ognjemeti, ki pa so ponekod skupaj z drugo pirotehniko prinesli tudi neželene posledice. Slavje je zasenčil tudi smrtonosen napad v turškem Istanbulu.