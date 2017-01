Papež ob svetovnem dnevu miru posvaril pred duhovno osiromašenostjo

Vatikan, 1. januarja - Papež Frančišek je v maši ob svetovnem dnevu miru v baziliki svetega Petra posvaril pred egoizmom in duhovno osiromašenostjo, ki povzročata osredotočanje zgolj nase in na lastne interese. Zavzel se je tudi za zoperstavljanje praznini in osamljenosti, ki nista način za preprečevanje nasilja. Med seboj se moramo močneje povezati, je prepričan papež.