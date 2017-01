Dežurne ekipe v UKC Ljubljana in Maribor na silvestrovo precej zaposlene

Ljubljana/Maribor, 1. januarja - Na interni kliniki UKC Ljubljana so ponoči obravnavali 28 bolnikov, v urgentnem kirurškem bloku pa 53. Med njimi so se trije poškodovali s pirotehniko. Na ljubljanski pediatrični kliniki pa so med drugim obravnavali 10 otrok zaradi akutnega alkoholnega opoja. V UKC Maribor so ponoči obravnavali 25 bolnikov, dva sta se poškodovala s pirotehniko.