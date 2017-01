Kashima zmagala tudi v japonskem kraljevem pokalu

Tokio, 1. januarja - Nogometaši Kashime Antlers, ki so pred dvema tednoma na svetovnem klubskem prvenstvu klonili šele v finalu proti Realu iz Madrida, so v Tokiu v finalu japonskega kraljevega pokala z 2:1 premagali Kawasaki Frontale in po devetem osvojenem domačem prvenstvu prejšnji mesec letos slavili dvojno domačo krono.