V Siriji velja krhka prekinitev ognja

Damask, 31. decembra - Krhko prekinitev ognja, ki je v petek opolnoči začela veljati po celotni Siriji, sprte strani kljub nekaterim kršitvam večinoma spoštujejo. Manjši spopadi med režimsko vojsko in uporniki so tako že drugi dan zapored potekali na območju Wadi Barada severozahodno od Damaska, kjer so neznana letala izvedla najmanj deset letalskih napadov.